¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2¡Ý1³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯10·î5Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤òÀ©¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ë¾¡Íø¡£74¾¡66ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç¥·¡¼¥º¥óÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£1¡½1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹11²ó¤Ë¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂÀÅÄ¤¬±¦ÏÓ¡¦À¾¸ý¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø·è¾¡¥½¥í¡£º£µ¨7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¼ãÉð¼Ô¤¬¼«¿È½é¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ó¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ½é