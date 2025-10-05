¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î5Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë³ÚÅ·¡¦Æ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¤¬µåÃÄ¿·µ­Ï¿¤È¤Ê¤ë29»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£1¡½1¤Î±äÄ¹10²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£1²ó¤òÂÇ¼Ô3¿Í¤Ç¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ç7·î11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤«¤é29»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£24Ç¯¤ËÎëÌÚæÆÅ·¤¬µ­Ï¿¤·¤¿28»î¹ç¤ÎµåÃÄµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×°Ê¹ß¤ËÍÞ¤¨¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢12¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£