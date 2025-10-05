¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó(PS)½é¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤Ê¤ë¡Ø1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6²ó3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ÇPS½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢2²ó¤ËÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Ìµ»à1ÎÝ¤«¤é5ÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Þ¡¼¥·¥å