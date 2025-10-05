ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼±éµ»¤¹¤ëÍ§Ìî°ì´õ¡áÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µþÅÔ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¶áµ¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï5Æü¡¢ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µþÅÔ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃË½÷¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¼ó°Ì¤Î»°Âðºéåº¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤â1°Ì¤Î129.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¹ç·×198.42ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£»°¸¶Éñ°Í¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬187.56ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢µÈÅÄÍÛºÚ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬3°Ì¡£ÃË»Ò¤ÏÍ§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬SP¤ËÂ³¤¤¤Æ