µ¤¾ÝÄ£¤Ï5Æü¸á¸å3»þ50Ê¬¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÉ÷22¹æ¤ÏÆ±3»þ¤Ë¤Ï¡¢ÉãÅç¤ÎÆîÌó260¥­¥í¤ÎËÌ°Þ24ÅÙ50Ê¬¡¢Åì·Ð142ÅÙ20Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®¤µ¤ÇÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï1000¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï18¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25¤ÇÃæ¿´¤ÎËÌÅìÂ¦280°ÊÆâ¤ÈÆîÀ¾Â¦220°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®15°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢24»þ´Ö¸å¤Î6Æü15»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÆî¤ÎËÌ°Þ25ÅÙ10Ê¬¡¢Åì·Ð140ÅÙ00Ê¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë