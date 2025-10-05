18ºÐ¤Ë¤·¤Æ»Ô¾ì²ÁÃÍ2²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó340²¯±ß¡Ë¤ò¸Ø¤ë¿ÀÆ¸¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÈÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£10·î12Æü¤È15Æü¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½Àï¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡££³Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡¢Åö½é¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊRFEF¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤«¤éÃÑ¹üÉô¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤