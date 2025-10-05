10·î2Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó½Õ²Æ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤á¤°¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤¢¤ëÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE UK¡Ù¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÊÆ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤ä½÷Í¥¤Î¥¾¡¼¥¤¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¡¢±Ñ¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¤é¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤á¤È¤·¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Íµ¤K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢