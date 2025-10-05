²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÂ±¡¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÝôÍáÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡ÛÁÐ»Ò¤Î¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÝôÍá¡×»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¡ª¤È¤·¤Æ·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤¡¡×ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ«¡¢ÁÐ»Ò¿ÍÀ¸½é¤ÎÝôÍá¡ª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÊó¹ð¡£·»¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÝôÍá¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤¢¤È¡¢Äï¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¢¤é