¡ÖÌ¯µÁÎ¶°úÂà¿¶Ê¬½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¡×¡Ê£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÂçÁêËÐ¸µ´ØÏÆÌ¯µÁÎ¶¤Î¿¶Ê¬¿ÆÊý¤ÎÃÇÈ±¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¶ä°É¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤Þ¤²¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢Êì¿Æ¤ÎÍø»Þ¤µ¤ó¤Ë²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤·¡¢Â³¤±¤ÆºÊ¤Î¹áÆà¤µ¤ó¡¢Ä¹ÃË¤ÎÂÙµÈ¤¯¤ó¡Ê£¸¡Ë¡¢¼¡ÃË¤Î·óµÈ¤¯¤ó¡Ê£µ¡Ë¡¢Ä¹½÷¤ÎÏÂºÓ¤Á¤ã¤ó¡Ê£²¡Ë¤È²ÈÂ²¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£ÃÇÈ±¼°¸å¡¢À°È±¤·¤¿»Ñ¤Ç²ÈÂ²¤Çµ­Ç°»£±Æ¤â¡£Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÌ¯ÍÍ¤Î±üÍÍ¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¡Ö´Ø¼è¤Î³§¤µ¤ó¤Î±ü