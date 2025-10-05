歌手・女優のジェニファー・ロペス（56）にとって、俳優ベン・アフレック（53）との離婚は「人生最高の出来事」だったという。2022年に結婚した2人だが2024年に破局した後、今年1月に離婚。ジェニファーは、ベンとの別れが自分を成長させ自己認識を深める助けとなったため、最終的に良かったと断言した。 【写真】公の場でラブラブぶりを見せることもあった2人だったが… CBSのニュース番組「サンデ