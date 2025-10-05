¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ò9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤²¤¿·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Î¹¶·âÃæ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµå¤ò»Ï¤á¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£Ä¾¸å¤ÎÎ¢¤ËÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢1²ó11µå¤òÅê¤²¤ÆºÇÂ®¤Ï101¥Þ¥¤¥ë(Ìó163¥­¥í)¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½é¥»¡¼¥Ö¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¡¢¥¿