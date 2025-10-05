¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¶áµ¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü±§¼£»Ô¡¦ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µþÅÔ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢SP¼ó°Ì¤Î»°Âðºéåº¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬129¡¦86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×198¡¦42ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£»°¸¶Éñ°Í¤¬121¡¦96ÅÀ¤Ç¹ç·×187¡¦56ÅÀ¤È¤·¤Æ2°Ì¡£µÈÅÄÍÛºÚ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬112¡¦82ÅÀ¤Ç¹ç·×167¡¦53ÅÀ¤È¤·¤Æ3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£