¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£±ÀáµþÅÔ£¹£±¡Ê£²£¸¡½£²£³¡¢£²£±¡½£²£¸¡¢£²£°¡½£±£·¡¢£²£²¡½£²£¸¡Ë£¹£¶ÉÙ»³¡Ê£µÆü¡¦µþÅÔ»ÔÂÎ°é´Û¡Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î³«Ëë¡¦ÉÙ»³Àï¡Ê£´Æü¡Ë¤òÀ©¤·¤¿µþÅÔ¤Ï£µÆü¡¢Æ±²ñ¾ì¤ÇÆ±¥«¡¼¥É£²ÀïÌÜ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢º£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Î¤Ê¤«¡¢Âè£±¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡Ê£Ñ¡Ë½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹£³£·ºÐ¤Î£Ó£Ç¸ÅÀî¹§ÉÒ¤¬£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¡£Âè£±£Ñ¤ò£²£¸¡½£²£³¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âè£²£Ñ¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì