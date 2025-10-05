¥Ñ¥éÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï5Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¼Ö¤¤¤¹T52¡Ë¤Ïº´Æ£Í§µ§¡Ê¥â¥ê¥µ¥ï¡Ë¤¬3Ê¬30ÉÃ19¤ÎÂç²ñ¿·µ­Ï¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¾åÍ¿Æá¸¶´²ÏÂ¡ÊSMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤¬2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë