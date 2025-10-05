¡ÖÌ¯µÁÎ¶°úÂà¿¶Ê¬½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¡×¡Ê£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÃÇÈ±¼°¤Ë¸µ¾®·ë¾¾Ë±»³¤Î¾¾Ã«ÍµÌé»á¡Ê£´£±¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï³Ñ³¦¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô¤Ç¡Ö¾ÆÆù¥Û¥ë¥â¥ó¾¾Ë±»³¡×¤ò±Ä¤à¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥³¥ï¥â¥Æ¤ÇÍ­Ì¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°úÂà¸å¤Ï¸ºÎÌ¤·¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡É²½¤·¤¿»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¼ñÌ£¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÓÁ°¤Ï£·£°Âå¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£