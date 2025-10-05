¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÀ©¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï2025Ç¯10·î4ÆüÍ¼¤ËÁíºÛ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë³°¸òÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤¬ÌÂµÜÆþ¤ê¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿·Ê¹¤â¤¢¤ë¡£²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¾ø¤·ÊÖ¤¹¸þ¤­¤â¤¢¤ê¡¢²Ð¼ï¤¬¸²ºß²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£°ÖÎî¤ÎÊýË¡¤Ï¡ÖÅ¬µ¹Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¡×¹â»Ô»á¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢15Æü¤Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼ó