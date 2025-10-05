¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü°¦ÃÎ¸©»°¹¥CCÀ¾C¡á7300¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡ËºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¼²È½¨Î°¡Ê23¡áELECOM¡Ë¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î64¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢Âè2Æü¤«¤é¤Î¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°Â¿¹°ìµ®¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬16¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¡£º£Ê¿¼þ¸ã¡Ê33¡á¥í¥Ô¥¢¡Ë¤¬14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê24¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¡¢ºÙÌîÍ¦ºö¡Ê22¡á»°