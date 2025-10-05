¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¤È¤ÎÂÐ·è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÀï¡£À¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÅìÃÏ¶è²¦¼Ô¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥É½éÀï¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½éÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Þ¡¼¥·¥åÁª¼ê¤È