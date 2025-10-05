¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñ·³ÁÏÀß80Ç¯¤Îµ­Ç°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¡Ê±¦Ã¼¡Ë¡á5Æü¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç5Æü¡¢¹ñ·³ÁÏÀß80Ç¯¤Îµ­Ç°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥×¥é¥Ü¥¦¥©À¯¸¢¤Ï¶Û½ÌºâÀ¯¤Î¤¿¤á³Æ¼ï¼°Åµ¤ò½Ì¾®¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¼°Åµ¤Ë¤Ï·³¿Í¤é13Ëü¿ÍÄ¶¤òÆ°°÷¤·¡¢¶áÇ¯¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¡£·³¤ò½ÅÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥Ü¥¦¥©À¯¸¢¤Î»ÑÀª¤¬²þ¤á¤ÆÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼°Åµ¤Ç¥×¥é¥Ü¥¦¥©