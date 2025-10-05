¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÁð¤ò¿©¤à»Ñ¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥«¡×¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¤äÇÀºîÊª¤Ë¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯º£¸å¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤äÌ¿¤Ë¤âÂç¤­¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿YouTubeÆ°²è¤¬51Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌî¿©¥Ï¥ó¥¿¡¼ÂûËÜÏ¯¡Ê¤¿¤±¤â¤È¤¢¤­¤é¡Ëch¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂûËÜÏ¯¤µ¤ó¡Ê@hunter.