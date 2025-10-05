¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤éËâ²¦¤ÎÌ¼ ¤¦¤Ã¤«¤êºÇ¶§ËâÂ²¤ò¥¹¥­¥ë¤ÇÌ¥Î»¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ´Å¤¹¤®¤ëÅ®°¦¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¡Ê¼·Î¤·Å¡§Ì¡²è¡¢»°±º¤Þ¤­¡§¸¶ºî¡¢²£»³¤â¤è¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤éËâ²¦¤ÎÌ¼ ¤¦¤Ã¤«¤êºÇ¶§ËâÂ²¤ò¥¹¥­¥ë¤ÇÌ¥Î»¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ´Å¤¹¤®¤ëÅ®°¦¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àµ¤¼å¤ÇÉÔ¹¬ÂÎ¼Á¤ÎÈþºé¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¤ÎËâ²¦¤Î°ì¿ÍÌ¼¥á¥Î¥¦¤À¤Ã¤¿¡£Á°À¤¤Î¤³¤È¤¬¿Í´Ö¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ëËâÂ²