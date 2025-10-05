»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£2006Ç¯¡¢1ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤Ç·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦Çä¤ìÏ©Àþ¤À¡×¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎÇÐÍ¥¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¾®³Ø4Ç¯¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿¸¶ºÚÇµ²Ú¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¡Ö