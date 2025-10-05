¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡Ø1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡Ù¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢»Íµå¤òÁª¤ó¤À9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤ËÎ×¤ß¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6²ó89µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶9¡¢Í¿»Í»àµå2¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£°ìÊý¡¢ÂÇ·â¤Ç¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤«¤é4ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£9²ó¤Ë2¥¢¥¦¥È¤«¤éÂè5ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨