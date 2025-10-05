ºÇ½ªÆü¡¢¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ´î¤ÖËÙ¶×²»¡£ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡á¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGCÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê5Æü¡¦Ê¼¸Ë¸©¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡á6616¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿29ºÐ¤ÎËÙ¶×²»¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿­¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤Î269¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¹ñÆâ»ÍÂçÂç²ñ½éÀ©ÇÆ¤Ç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¡£¾Þ¶â3ÀéËü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤¬2ÂÇº¹¤Î2°Ì¡¢15ºÐ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¢¹­µÈÍ¥ÍüºÚ