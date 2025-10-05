¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½ Ã¯¤â¤¬¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£100±ß¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢100±ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÈÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¸Ø¤ë¤«¤é¡£²¾¤Ë¡¢100¶Ñ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤Ò¤È¤Ä1Ëü±ß¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼Íó¤ÏÂç¹Ó¤ì¤Ç±ê¾å´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²È¶ñÈÎÇä¤ÇÍ­Ì¾¤Ê¥Ë¥È¥ê¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤ª¡¢ÃÍÃÊ°Ê¾å¡£¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²Á³Ê°Ê¾å¤ÎÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒËþÂ­ÅÙ¤ò¹â¤á¤ó¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬