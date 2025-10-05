¡½¡Î¤Ò¤í¤æ¤­¤ÎÊ¼Ë¡¡Á¤ï¤ì¤éÉ¹²Ï´ü¤Ï[¿ÍÀ¸¸åÈ¾]¤ò¤É¤¦À¸¤­¤ë¤«?¡Á¡Ï¡½ ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬40¡Á59ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Áá´üÂà¿¦¤òÈ¯É½¤¹¤ë½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ò½±¤¦¥ê¥¹¥È¥é¤ÎÇÈ¡£¤¦¤Þ¤¯½¢¿¦¤·¤ÆÁÈ¿¥¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚÀ¤Âå¤Î¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤ò¤É¤¦À¸¤­È´¤¯¤Ù¤­¤«¡© º£²ó¤ÏÆ±À¤Âå¤Î¤Ò¤í¤æ¤­»á¤¬¡ÖÁÈ¿¥¤ÇÄ¹¤¯À¸¤­»Ä¤ëÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£¢¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯