Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯10·î23Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡öºÇ¶á¤Ç¤Ï½÷»Ò²ñ¤Î¾ì½ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤ê¡¢Ã±¿È¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡È¥«¥Ã¥×¥ë¤¬°¦¤·¹ç¤¦¤À¤±¤Î¾ì½ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊª·ï¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÀÎÁ°¤Î°üóÓ¤Ç²ø¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥é¥Ö¥Û