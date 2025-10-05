Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2023Ç¯4·î9Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡öÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿·Æþ¼Ò°÷¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½Õ¡£¿·Â´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ¤­¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¿¦¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½¢¿¦¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤°¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ä¿¦¾ì´Ä¶­¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã