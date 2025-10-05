¡Ö²¹Àô¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èè¤ì¤ò¤È¤ë¡¢È©¤¬¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¤Ê¤ë¸úÇ½¤ò¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àô¼Á¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Î²þÁ±¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Àô¼Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¹Àô¤ò¤â¤Ã¤È´®Ç½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤³¤Îµ­»ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢²¹Àô°¦¹¥²È¤Î°æß·½ÓÆó¤µ¤ó¡£Àô¼Á¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð²¹Àô¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëº£¤Þ¤Ç²¿¤²¤Ê¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¹Àô¤¬¡¢Àô¼Á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡ÖÅò