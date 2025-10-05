²ñ¿´¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤ËÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç6²ó3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¡£ºÇ½ª²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û´ËËý¼éÈ÷¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å¡ª¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤ò¥Á¥§