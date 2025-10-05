ÎÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿º´¡¹ÌÚ(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£2²ó¤Ë3ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²ó¤Ë2ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢7²ó¤Ë¥Æ¥ª¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç5-3¤ÈµÕÅ¾¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ê¡¼¥ºÀè¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·àÅª¤Ê»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¡£¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤â100¥Þ¥¤¥ë¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì