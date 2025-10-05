ÇÐÍ¥¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢½÷Í¥¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó°äÂ²¤È¤ÎË¡ÅªÂÐÎ©¤òÆÍÇË¤Ç¤­¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£2¿Í¤Î²áµî¤Î»äÀ¸³è¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊÛ¸î¿Í¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÈÝÇ§¤·¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥­¥¹¼Ì¿¿¡Û¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢Ì¤À®Ç¯¤È¸òºÝ¡©µî¤ë10·î4Æü¡¢¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÎË¡Î§ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëË¡Ì³Ë¡¿Í¥Ô¥ë¤Î¥³¡¦¥µ¥ó¥í¥¯ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤óÌ¤À®Ç¯»þ¤Î¸òºÝµ¿ÏÇ¤òºÆÅÙÈÝÇ§¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Èà¤Ïµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿ºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤Î¥á¥Ã¥»