¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂÓ¾õá×¿¾¤Ë¤è¤ëÆþ±¡Ãæ¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ³Þ°æ¿®Êå ¡Û¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤«¤éÊâ¹Ô·±Îý¤Ø¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ã¤ÆÂÎ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×ÂÓ¾õá×¿¾Æþ±¡Ãæ³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢ºÇ¹â!!¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÂÓ¾õá×¿¾Æþ±¡Ãæ¤Ë½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÆþ±¡À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬»ý¤Ä½ÅÍ×À­¤Ë