10·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¡¢¹¾Æ¬2:50¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢±ÊÌî²ê°ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤¿ÁûÆ°¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢Åö»þ¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÉ½ÉñÂæ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö3·î29Æü¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½Õ¡Ù¤Ç¹¾Æ¬¤µ¤ó¤¬±ÊÌî¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¶¤Î½÷¤Ë¤Ê¤ì¡ª¡Ù¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤¿¤¢¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£¤âµ­²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¶²ÉÝ¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçº®