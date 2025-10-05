»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯10·î5Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê29¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Ï10·î5Æü¸áÁ°4»þ10Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî5¾òÀ¾3ÃúÌÜ¤Î»¨µï¥Ó¥ëÆâ¤Ç¡¢»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Ë½»¤à40Âå¤ÎÃËÀ­¤Î¹øÉÕ¶á¤òÉ¨½³¤ê¤¹¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°4»þ30Ê¬¤´¤í¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ­¤«¤é¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤ÈÃËÀ­¤Ï¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢²¿¤é