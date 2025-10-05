¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡¦ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡¦ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¤¬5Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡Ê6616¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£1ÂÇº¹¤Î¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿ËÙ¶×²»¡Ê¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£9Ç¯Á°¤ËÆ¨¤·¤¿±É´§¤òÄÏ¤ó¤À¡£2ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¡£ËÙ¤ÏÂè1ÂÇ¤ò±¦¤Ë¶Ê¤²¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÊÒ¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¡£OB¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ØÈô¤ó¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥®¥ã¥é¥ê