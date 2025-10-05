人気牛丼チェーン「松屋」などを展開する松屋フーズはこのほど、とんかつ専門チェーン「松のや」で新メニュー「うまトマロースかつ」を8日午後3時から発売すると発表。松屋の大人気メニュー「うまトマハンバーグ」の“うまトマソース”と、松のやの「ロースかつ」が、ブランドの垣根を越えてコラボする。 【写真】美味しそう！「うまトマ」がハンバーグ以外とコラ