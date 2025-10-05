¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤¬5Æü¡¢¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¸þ¤±¤Æ½Ð¹ñ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡Ä¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¥³¡¼¥ÇÆ»»Þ¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¡£2025-26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¦¡¼¥ë¥³¡¼¥È¡¢2026Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥° ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê¥³