¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤Î¥­¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡ÊKIM CHAEWON¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌåÀä¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÈ©¸«¤»¥ª¥Õ»Ñ¢¡LE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢Èþ¸ª¥Á¥é¥ê¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¸ª¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£