¡ÖÀ¨¤¤¤è¤Ê¤¡DNA¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤âÉã¤ËÂç²Ï¼ç±éÇÐÍ¥¡¢Ëå¤ËÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò»ý¤Ä41ºÐÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö±×¡¹¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ê¤¡¡×¤È´¶Ã²¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÅÏÊÕÂç¡£9·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Q¤µ¤Þ!!3»þ´ÖSP¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¹õ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·³Ú²°¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£