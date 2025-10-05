JO1¡ÊC¡ËLAPONE ENTERTAINMENT ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÈJO1¡É¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡ÖiHeartRadio¡×¤¬ËèÇ¯¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÇ¯Ëö²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 iHeartRadio JingleBall Tour¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖJingle Ball¡×)¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÖJingle Ball¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯¤½¤ÎÇ¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¿Íµ¤¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¿ô½¸·ë¤·¡¢Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à