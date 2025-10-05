¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Ï4Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥àÀï¤ÇÁ°È¾30Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¡£¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤á¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì»î¹ç¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¸òÂå¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°È¾19Ê¬¡¢MF¥¯¥ê¥»¥ó¥·¥ª¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤Èº¸Â­¤ò¿­¤Ð¤·¤¿ºÝ¤ËÉ¨Æ±»Î¤ÇÀÜ¿¨¡£°ìÃ¶¤Ï¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±30Ê¬¤Ë¸òÂå¤ÇÂà¤¤¤¿¡£Âè2Àá¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¸ª¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êÁ°È¾38