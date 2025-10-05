¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ø¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ëÃæ¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬ÃóÎ±¤¹¤ë´Ö¤ÏÉðÁõ²ò½ü¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÍÍ»Ò¥Ï¥Þ¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï4Æü¡¢ANN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÏÂÊ¿°Æ¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ËÃóÎ±¤¹¤ë´Ö¤ÏÉðÁõ²ò½ü¤ò¤·¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Äó¼¨¤·¤¿20¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë