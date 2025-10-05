10·î5Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦tvk¾Þ¡Ê3ºÐ¾å2¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢ÅèÅÄ½ã¼¡µ³¾è¤Î16ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥å¥É¡¼¡Ê¤»¤ó5¡¦Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥±¥¤¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦ÃæÃÝÏÂÌé¡Ë¡¢3Ãå¤Ë9ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¿¥¤¥»¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:19.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÀ¾Â¼½ßÌéµ³¾è¡¢¥Á¥å¡¼¥é¥ï¥ó¥µ¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ¡Ë¤Ï5Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Çº´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¾è¡¢¥µ¥¯¥»¥¹