¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Î»³Ãæ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢30ÂåÃËÀ­¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¸½ºß¤âµß½õ³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¾®¾¾»Ô¶âÊ¿Ä®¤Î»³¤ËÆþ¤Ã¤¿20ÂåÃËÀ­¤«¤é¡ÖÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤­¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢30Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢¸©·Ù¤äÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤¬µß½õ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÊó¤·¤¿20ÂåÃËÀ­¤Ï¡¢º¸Â­¤òÉé½ý¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£