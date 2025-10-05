ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈU-21¤È¡ÈÆóÂ­¤ÎÁððÞ¡É¤Ç¡¢2024Ç¯9·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆþ¤ê¡£½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¼èºàÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤ÏÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦´Ø·¸À­¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ä¹Í§¤Ï2024Ç¯3·î¤ËÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿E-1Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë39ºÐ