¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥êー¥°ÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤ËÄ©¤ß¡¢5－3¤Ç¾¡Íø¡£Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Áー¥à¤¬¾¡¤Á¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Êó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Äù¤á¤ë ¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º¤òÏ¢¾¡¤ÇÆÍÇË