»î¹ç¸å¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡á¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬4Æü¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ë½é¤á¤ÆÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï6²ó¤ò3¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢PS¤Ç½éÇòÀ±¡£5¡½3¤ÎÀè¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï½é¥»¡¼¥Ö¤ò