½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸Î¶¿¡¦¼¢²ì¤ò½ä¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿·MC¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¿¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤Þ¤¿½Ð¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¨¤Ã¥¹¥Ñ¥óÁá¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁ°²ó¡Ê6·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤Î¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤Î¼¢²ì¸©¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤¬