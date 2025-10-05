1979Ç¯¤«¤é1998Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î½ÐÈÇ¼Ô¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¤­¤ß¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©(Choose Your Own Adventure)¡×¤Ï¡¢Æó¿Í¾Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÆÉ¼Ô¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤òÁª¤Ó¡¢ÁªÂò¤Ë±þ¤¸¤ÆÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥²¡¼¥à¥Ö¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤­¤ß¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Î¸¶°Æ¤ÈÂè1ºîÌÜ¤Î¼¹É®¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ºî²È¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É»á¤¬¡¢90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö9¤Ä¤Î¶µ·±¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£E